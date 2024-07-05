موقف عظيم للصحابي الجليل عثمان بن طلحة رضي الله عنه يبين مدى شهامته ورجولته حتى قبل إسلامه، وذلك أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة هاجر أبو سلمة مصطحبا معه زوجته أم سلمة وابنه الصغير، لكن قبيلة أم سلمة منعوها من الرحيل مع زوجها وأخذوها إلى ديارهم، فقام بنو أبي سلمة بأخذ الصغير منها ردا على ما فعله أهلها، فظلت أم سلمة رضي الله عنها حزينة تشكو فراق زوجها وابنها قريبا من السنة حتى قام أهلها بتركها تذهب إلى زوجها، فهاجرت مع ابنها تطلب المدينة، وفي الطريق رأت عثمان بن طلحة رضي الله عنه، قبل أن يدخل في الإسلام، وكان ذلك في منطقة تسمى بالتنعيم قريبة من مكة، فلما رآها وحيدا سألها عن وجهتها وهل معها أحد؟ فأخبرته أنها تريد اللحاق بزوجها وأنها ليس معها إلا الله وابنها الصغير، فسار معها طلحة وأرشدها إلى مكان زوجها.



وقد وصفت أم سلمة رضي الله عنها شهامة عثمان بن طلحة وكرمه وحسن أخلاقه في تلك الرحلة، وقد أسلم رضي الله عنه في هدنة الحديبية بالسنة الثامنة للهجرة، وهاجر إلى المدينة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وقد كان مفتاح الكعبة بيد عثمان بن طلحة وأعطاه لرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقاه معه وأعلن بين الناس أن هذه المهمة ستظل من اختصاص بني شيبة، وهم قبيلة عثمان، وفي هذا تكريم لعثمان رضي الله عنه وقبيلته.