أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن استمراره بتقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة خلال عطلة رأس السنة الهجرية لسنة 1446 هجرية، وذلك عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة، حرصا منه على تلبية احتياجات العملاء أثناء فترة العطلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.



هذا، وسيقوم KIB بتعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 7/7/2024، وعلى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 8/7/2024.



كما نوه KIB بالتزامه بخدمة عملائه ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، مشيرا إلى أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء العطلة وعلى مدى 24 ساعة، والتي تشمل خدماته المتوافرة على منصاته الإلكترونية، بما في ذلك خدمات تطبيق الهواتف الذكية KIB موبايل، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية.