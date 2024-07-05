الشيخ محمد سلمان الصباح: العقد مع «المباني» يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي نحو العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتسريع عجلة التنمية

وليد الشريعان: تسلّم الموقع في نوفمبر المقبل وفترة التجهيز تمتد لـ 16 شهراً والهدف تنشيط السياحة الداخلية من خلال تطوير أكبر منتجع في الكويت



في إطار السعي نحو التوسع والتنوع والنمو على المدى الطويل، أعلنت شركة المباني توقيعها مع شركة المشروعات السياحية عقدا لتشغيل فندق ومنتجع هيلتون (بلاج 13) الذي يمتد على مساحة 242.436 مترا مربعا لمدة 17 عاما.



وقد جاء هذا الإعلان عقب إخطار المباني بالفوز في مزايدة استثمارية رقم 2/2024 طرحتها شركة المشروعات السياحية لتشغيل فندق ومنتجع هيلتون (بلاج 13)، حيث قدمت شركة المباني أفضل العروض في المزايدة التي تم خلالها طرح موقع منتجع هيلتون المنقف.



وقد صرح الشيخ محمد سلمان الصباح رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية خلال حفل توقيع عقد المشروع مع شركة المباني، بأن شركة المشروعات السياحية تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المتوسطة وطويلة الأمد، ومنها مشروع فندق ومنتجع «هيلتون بلاج 13»، قائلا: أسعدنا كثيرا تلقي العديد من العروض التي قدمتها عدة شركات لطلب الحصول على هذه المزايدة، وكانت كل العروض تحمل قيمة مضافة، وقد قدمت شركة المباني العرض الأفضل والمستدام لتنمية وتطوير منتجع المنقف.



وأضاف: العقد مع شركة المباني يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي نحو العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، وذلك لتسريع عجلة التنمية والحصول على المزيد من المشاريع والفرص المماثلة مستقبلا، كما عبر عن التقدير للعلاقة الوثيقة والطويلة التي تربط شركة المشروعات السياحية مع شركة المباني، والتي أظهرت خبرتها الواسعة في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والاقتصادية بأفضل الطرق المبتكرة، مقدما الشكر للجهود التي تبذلها شركة المباني.



من جهته، أعرب وليد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة المباني عن سروره بتوقيع عقد تشغيل فندق ومنتجع هيلتون (بلاج 13)، والذي يمثل معنى الشراكة الفعالة بين المباني وشركة المشروعات السياحية. وأوضح: يسرنا التعاون مع شركة المشروعات السياحية التي ينطوي دورها نحو تطوير قطاع السياحة والترفيه في الكويت.



واستطرد الشريعان: «سيتضمن عقد تشغيل واستغلال مشروع فندق ومنتجع هيلتون (بلاج 13)، والذي يمتد لـ 17 عاما، إدارة المباني كمطور للمشروع إلى جانب تشغيل مجموعة هيلتون العالمية للفندق، كما سيتم تسلم الموقع في شهر نوفمبر المقبل، حيث ستكون هناك فترة تجهيز ستمتد لـ 16 شهرا».



كما أكد الشريعان أن شركة المباني ستسعى من خلال مشروع تشغيل واستغلال فندق ومنتجع المنقف المساهمة في تنشيط السياحة الداخلية من خلال تطوير أكبر منتجع سياحي في الكويت.