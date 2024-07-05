أعلنت شركة الشرق الأوسط للاتصالات «متكو» إحدى شركات مجموعة تاول العالمية القابضة المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة عن أحدث إنجازاتها في مؤتمر Avaya ENGAGE الذي أقيم في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية، حيث حصلت «متكو» على جائزة دولية تكريما لأدائها المتميز كشريك مؤسسي مع أفايا.



ويعد مؤتمر Avaya ENGAGE الحدث الأبرز لقادة الصناعة والمحترفين في مجال تجربة العملاء، حيث أتاح لشركة متكو فرصة استعراض التزامها بتحويل تجارب العملاء من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة.



ويؤكد حصول الشركة على هذه الجائزة التزامها بتقديم نتائج استثنائية ومكانتها الطليعية في صناعة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثورية. يعزز هذا التكريم سمعة متكو كشريك موثوق به للشركات التي تسعى إلى حلول تكنولوجية مبتكرة وموثوقة لدفع نجاحها.



وقال نائب الرئيس لقنوات المبيعات في شركة أفايا العالمية، فادي مبارك: عملت متكو بلا كلل على تحويل حسابات المؤسسة الاستراتيجية، مما ساهم في تنفيذ استراتيجية أفايا «الابتكار دون انقطاع» بنجاح وفي فترة زمنية قصيرة. ونتيجة لذلك، كان الأداء ممتازا، ورضي عملاؤنا تماما عن تحقيق أهداف نمو أعمالهم. يسعدنا التعاون مع ميتكو، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات المشتركة في المستقبل. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال عبدالأمير المسقطي، المدير العام لشركة متكو الكويت: نحن مسرورون بتلقي هذه الجائزة المرموقة، التي تعكس الجهود المتواصلة والتفاني من فريقنا لتجاوز توقعات عملائنا. يعززنا هذا التكريم لمواصلة تقديم التميز ودفع حدود الابتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتتطلع «متكو» إلى مواصلة مهمتها في تمكين الشركات من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتبقى ملتزمة بدفع نجاح عملائها في جميع أنحاء العالم.