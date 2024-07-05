انطلقت فعاليات برنامج «أسباير الوطني» للتدريب الصيفي للعام 2024، والمخصص لطلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما والملتحقين بالمدارس، والذي يأتي في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية ودعم فئة الشباب والطلبة.



واحتضن البنك أولى الدورات التدريبية التي بدأت في 30 يونيو الماضي وتستمر حتى 11 يوليو الجاري، وتركز على موضوعات حول النزاهة في العمل بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة التي قام ممثلوها بتقديم محاضرات للطلاب حول طبيعة عمل الهيئة.



وينقسم البرنامج إلى 4 دورات تدريبية، مدة كل واحدة منها أسبوعين، وتشمل حلقات تدريب وورش عمل بالتعاون مع شركة Creative Confidence، حيث تبدأ الدورة الثانية من 14 إلى 25 يوليو 2024، وتشمل جولات الوطني في إدارات البنك المختلفة، وتبدأ الدورة الثالثة في 28 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس 2024، وتركز على الجرائم الإلكترونية وحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وتعريف الطلبة بالجرائم الإلكترونية وكيفية تجنب الاحتيال المالي، بينما الدورة الأخيرة تبدأ من تاريخ 11 إلى 22 أغسطس 2024، وتتناول البرنامج الختامي بالتدريب والتطوير والاستدامة، وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.



كما يتضمن البرنامج مجموعة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج، كما تتخلل هذه الدورات جولات للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.



وبهذه المناسبة قالت أسماء بن حسين مسؤول أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني: يهدف برنامج أسباير الوطني إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة إجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه الدائم على دعم الشباب في مسيرتهم وتأهليهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.



وأضافت أنه في ضوء النجاح الباهر الذي حققه البرنامج على مدى أكثر من 20 عاما، يسعى الوطني باستمرار إلى تطوير محتواه بهدف تطوير الجوانب الشخصية والمهارات الفردية للطلبة المتدربين، مثل التدريب على مهارة التقديم أمام الجمهور، وابتكار حلول لمواجهة المشاكل.



من جانبه قال اختصاصي أول للإعلام في هيئة مكافحة الفساد نزاهة أحمد العثمان إن نزاهة جاءت بناء على التزام دولي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما استعرض العثمان مجموعة من أهداف واختصاصات نزاهة وفق قانون إنشائها رقم (2) لسنة 2016.



واستعرض الدكتور حسين الصباغة كبير الاختصاصيين في نزاهة مفهوم النزاهة والمبادئ التي تحققها وتطرق من خلالها على سبل ممارسة النزاهة في التعليم برسالة مباشرة موجهة لفئة الطلبة وأبرز مخاطر الفساد التعليمي وأثره على سير العملية التعليمية ومخرجاتها.