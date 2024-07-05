ينظّم البنك التجاري الكويتي مهرجان سحب «النجمة» نصف السنوي على جائزة النصف مليون دينار كويتي في حدث يناظره الكثير من عملاء البنك التجاري الكويتي، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 عصرا إلى الساعة 10 مساء في مجمع الخيران - مدخل 4.



وخلال هذا الحدث المهم، سوف يتم الإعلان عن الفائز بجائزة نصف المليون دينار كويتي المقدمة من البنك التجاري الكويتي من خلال حساب «النجمة»، بالإضافة إلى إعلان الرابحين الخمسة لحملة «عيدية النجمة» بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM البزيع وشركاهم» وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان سحب «النجمة» نصف السنوي الذي سيقام في الخيران مول والمشاركة في الأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان، حيث يتضمن برنامج السحب مسابقات مخصصة للحضور والمشاركين، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية.



وأوضح الزعابي أنه خلال هذا المهرجان سوف يتم تتويج الفائز سعيد الحظ بالجائزة النقدية بقيمة 500 ألف دينار، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع إجراءات السحب تتم مراجعتها والإشراف عليها من قبل مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاهم»، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



والبنك التجاري الكويتي يتمنى حظا وافرا لجميع عملاء حساب «النجمة»، ويدعو الجمهور لحضور المهرجان والاستمتاع بالعروض المميزة والمفاجآت والأنشطة الترفيهية المصاحبة للإعلان عن الفائز بجائزة «النجمة» نصف السنوية.