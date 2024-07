شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في ملتقى الحوارات البيئية 2024 بنسخته الثالثة المقام في المركز العلمي والذي يهدف إلى نشر الوعي والمحافظة على البيئة، وذلك ضمن اطار الشراكة الاستراتيجية مع المركز العلمي ولدور «بيتك» الرائد في مجال الاستدامة.



وتأتي هذه المشاركة من «بيتك» ضمن فعاليات شهر البيئة تحت شعار «معا نستعيد كوكبنا» والذي يركز على اصلاح الاراضي والتصحر ومقاومة الجفاف بهدف تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على ايجاد الحلول المبتكرة للتحديات البيئية.



وشهد الملتقى مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة في قطاع الاستدامة وذلك عبر سلسلة من المحاضرات لخبراء مختصين في هذا المجال، وقد استعرض «بيتك» المسؤولية التي تقع على عاتق البنك تجاه حماية البيئة ومساهماته الفعالة نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال تطبيقه الممارسات المصرفية المسؤولة ومشاريع التمويل الأخضر.



الجدير بالذكر ان الشراكة الاستراتيجية مع المركز العلمي تحتوي على العديد من المبادرات والفعاليات والانشطة التي من شانها ان تحافظ على البيئة بمختلف الوسائل.



ويركـــز «بيتــك» فـــي استراتيجيته للاستدامة على ان تكون شاملة ومتنوعة وان تكون اللوائح والمعايير التي يسير عليهما فيما يتعلق بمفهوم الاستدامة متوافقة مع المعايير العالمية ومع اهداف التنمية المستدامة، وان تفوق «بيتك» في مجال الاستدامة أهله بجدارة لينضم إلى مؤشر «فوتسي 4 جود» (FTSE4Good) العالمي للاستدامة الذي صممته مجموعة فوتسي راسل، المزود الرائد عالميا للمؤشرات والتحليلات وحلول البيانات، لقياس أداء الشركات التي تتسم بممارسات قوية في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ويبذل «بيتك» جهودا كبيرة في مجال الاستدامة ويمضي قدما في التزامه بالحفاظ على البيئة من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات الاجتماعية واعتماده حلول اعمال صديقة للبيئة.



وحقق «بيتك» العديد من الانجازات في مجال البيئة والاستدامة، اذ اصدر تقرير البصمة الكربونية الاول من نوعه، كما يصدر بشكل دوري تقرير الاستدامة كجزء من استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تضمنت اعتبارات ESG، وأنجــز عدة مبادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في نطاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).



بدوره، قال المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في «بيتك» فيصل السريع: يسعدنا في «بيتك» المشاركة في حوارات بيئية Eco Talks، التي يستضيفها المركز العلمي وهو الشريك الاستراتيجي لـ«بيتك» في العديد من المبادرات التي تعنى بالبيئة.



ولفت الى ان شراكة «بيتك» مع المركز العلمي مثمرة وحققت الكثير من الأهداف، مؤكدا انها ستستمر انطلاقا من التزام «بيتك» في تعزيز الاستدامة الشاملة وتطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وكذلك تماشيا مع مبادرة (Keep It Green) التي تعتبر مظلة لتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المعنية بحماية البيئة والمحافظة عليها.



وأشار إلى أن «بيتك» يتمتع بسجل حافل من المبادرات التي عززت ريادته في الاستدامة، مثل مبنى معرض KFH Auto الصديق للبيئة والذي فاز بشهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، إلى جانب حملة Keep it Green، وتنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الهدر، ورقمنة العمليات، وتخفيض البصمة الكربونية.



وفي ختام المشاركة، تسلم السريع درعا تكريمية من نائب المدير العام لتجربة زوار المركز العلمي محمد السنعوسي، تقديرا لدور «بيتك» الرائد وتعاونه مع المركز العلمي ولمشاركته الفاعلة في ملتقى الحوارات البيئية.