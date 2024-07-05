أعلن بنك وربة عن إطلاق حملته الصيفية المرتقبة للاسترداد النقدي، والتي تستمر من 13 يونيو إلى 31 أغسطس 2024، ويقدم هذا العرض الحصري مكافآت للعملاء المميزين تصل إلى 10% استرداد نقدي على عمليات البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة التي تتم في الخارج، مما يجعلها أكثر برامج الاسترداد النقدي عطاء في الكويت.



وفي هذا الصدد، أوضح مهند بورحمة، مدير إدارة تطوير المنتجات وشرائح العملاء أن الحملة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة لحاملي تلك البطاقات، من خلال توفير مكافآت قيمة على العمليات الدولية اليومية، سواء كانت تناول الطعام في المطاعم والمقاهي، الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والمتنزهات الترفيهية، أو شراء المستلزمات الطبية، أو من خلال استخدام خدمات النقل الخاص والعام، حيث يمكن للعملاء كسب استرداد نقدي على مجموعة واسعة من العمليات المؤهلة هذا الصيف، علما أن بنك وربة يستمر فبي برنامجه المميز للاسترداد النقدي والذي يكافئ عملاءه المؤهلين بنسب استرداد 3% و6% وبحد أقصى 500 د.ك بالشهر وذلك حسب الشروط والأحكام الخاصة، وأثناء هذا الصيف ومن خلال هذه الحملة تحديدا يمكن للعملاء الحصول على نسب إضافية ليصل إجمالي نسبة الاسترجاع إلى 10% و600 دينار كويتي بالشهر كحد أقصى! كما تشمل الحملة بطاقات فيزا سيجنتشر وفيزا مسبقة الدفع لأول مرة، وورلد ماستركارد، وورلد إليت ماستركارد.



والفئات التجارية المختارة في هذه الحملة هي الأطعمة والمشــروبات، المتنزهــات الترفيهية، الصيدليات، والنقل الخاص والعام علما بأنه يتم احتساب جميع العمليات الشخصية الدولية (المؤهلة) ضمن الاسترداد النقدي، بغض النظر عن قيمتها.



وأفاد بأن العملاء المؤهلين هم العملاء المصنفون بناء على رواتبهم وإيداعاتهم في البنك، ابتداء من شريحة W ممن لديه راتب شهري من 500 إلى أقل من 1500 دينار، وعملاء شريحة الـ Priority Banking ممن يتراوح مدخولهم الشهري بين 1500 وأقل من 2500 دينار، وعملاء شريحة الـ Royal Banking ممن لديه مدخول شهري 2500 دينار أو أكثر، وكذلك عملاء الخدمات المصرفية الخاصة Private Banking. كما يتم تصنيف العملاء أيضا بناء على إجمالي الإيداعات في البنك.