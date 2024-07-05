بين رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن اللجان القضائية الفرعية في جميع المحافظات أنهت تحديد مراكز الاقتراع والتي بلغت 8150 مركز اقتراع تم تحديدها بناء على دراسة متأنية روعي فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة، وكذلك التجمعات العمالية، وأن تكون مخدمة بوسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة وبالتوازي مع إصدار معظم المحافظين قرارات تشكيل لجان الانتخاب والتي تشكل من ثلاثة أعضاء من العاملين في الدولة.



وأشار القاضي مراد إلى أنه تم تحديد مواعيد لأداء أعضاء لجان الانتخاب اليمين القانونية العامة أمام رئيس اللجنة القضائية الفرعية في الدائرة الانتخابية، كما تم تحديد 20 مركز اقتراع لأبناء محافظة الرقة في أماكن إقامتهم المؤقتة في محافظات حماة ودمشق وريف دمشق والحسكة وحمص واللاذقية وطرطوس، وتم تحديد 56 مركز اقتراع لأبناء محافظة إدلب في أماكن إقامتهم في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس.



وأضاف: تم إحداث مراكز اقتراع لأبناء مناطق عفرين وعين العرب وإعزاز وجرابلس والأتارب والباب المقيمين في مدينة حلب، وكذلك إحداث مراكز انتخاب في الدائرة الانتخابية في مناطق حلب لأبناء مدينة حلب العاملين في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، وبإمكان الناخبين من أبناء المحافظات والمناطق المذكورة الاقتراع للمرشحين في دائرتهم الانتخابية حسب قيدهم المدني في مراكز الاقتراع المحدثة حسب أماكن إقامتهم الحالية.



وذكر القاضي مراد أنه بإمكان المرشحين الراغبين بالانسحاب التقدم بطلبات انسحاباتهم إلى اللجنة القضائية الفرعية في دائرتهم الانتخابية حتى يوم الـ 8 من يوليو الجاري ليصار إلى إعداد الجداول النهائية للمرشحين المستمرين بالترشح وإرسالها إلى مراكز الاقتراع قبل 3 أيام من موعد الانتخاب المحدد يوم الـ 15 من الشهر الجاري.