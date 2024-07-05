أعادت السلطات السلوفاكية تصنيف محاول الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء روبرت فيكو وتواصل التحقيق فيها باعتبارها هجوما إرهابيا وليس محاولة قتل.



وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام زوزانا دروبوفا لوكالة «فرانس برس» إن القضية «أعيد تصنيفها».



وأضافت «لقد أبلغنا المشتبه به بأنه تم تصنيفها (القضية) الآن على أنها جريمة خطيرة جدا تتعلق بهجوم إرهابي»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



ولا يزال فيكو يتعافى من إصابات خطيرة بعدما أطلق عليه مسلح النار أربع مرات من مسافة قريبة عقب اجتماع للحكومة في وسط سلوفاكيا في 15 مايو الماضي.



ووجهت إلى مطلق النار الذي عرفت عنه وسائل إعلام سلوفاكية بأنه الشاعر يوراج سينتولا البالغ 71 عاما، تهمة محاولة القتل العمد وأودع الحبس الاحتياطي.



وخضع فيكو لعمليتين جراحيتين طويلتين في مستشفى بمدينة بانسكا بيستريتسا بوسط سلوفاكيا، ثم نقل لتلقي العلاج في منزله في العاصمة براتيسلافا في 31 مايو.