عبدالكريم العبدالله



دشنت وزارة الصحة مولدات كهربائية متنقلة لتوزيعها على المنشآت الصحية، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع م. إبراهيم النهام، ومدير إدارة الشؤون الهندسية م. ناصر عباس، ومراقب التشغيل والصيانة م. عبدالعزيز العنزي.



وتم تدشين عدد 8 مولدات كهربائية متنقلة تشمل 3 مولدات بحجم 750 KVA و5 مولدات بحجم 500 KVA، مجهزة بكامل تجهيزاتها من كيبلات ولوحات كهربائية، ومزودة بخزان وقود يكفي لتشغيلها على الحمل الكامل لمدة 12 ساعة متواصلة.



وأكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع م. إبراهيم النهام أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تأمين المنشآت الصحية بمولدات طوارئ تعمل تلقائيا في حال انقطاع التيار الكهربائي، مضيفا أن عدد المولدات في المنشأة الواحدة يعتمد على حجم المنشأة وأحمالها الكهربائية، حيث تتواجد منشآت صغيرة مزودة بمولد واحد، فيما تحتوي منشآت كبرى على 18 مولد طوارئ.



وأوضح م.النهام أن بعض المنشآت والمراكز الصحية صممت في السابق ولم تزود بمولدات طوارئ عند إنشائها، لذلك عمل قطاع الشؤون الهندسية على إنشاء غرف خاصة لتزويد هذه المراكز بمولدات طوارئ ثابتة، وفي بعض المنشآت الصحية الصغيرة تعذر إنشاء غرف مولدات نظرا لصعوبة تخصيص أراض لبناء الغرف بسبب ضيق المساحات، مما استلزم استخدام مولدات طوارئ متنقلة يتم نقلها وتشغيلها خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.



وأضاف م.ناصر عباس أن الوزارة سبق أن وفرت 10 مولدات طوارئ متنقلة بحجم كبير (1250 KVA) موزعة على المناطق المختلفة وتستخدم في حالات الطوارئ حسب الحاجة والضرورة، مؤكدا على جاهزية الإدارة للتعامل مع الأحداث التي قد تستلزم استخدام المولدات المتنقلة.