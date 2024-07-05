أسامة دياب



وجّه السفير الإيراني محمد توتونجي الدعوة لأبناء الجالية الإيرانية المقيمين في الكويت للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد.



وأضاف توتونجي أن أبواب السفارة مفتوحة منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة عصرا لاستقبال الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لانتخاب أحد المرشحين المتنافسين وهما مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.



ويخوض المرشحان للرئاسة الإيرانية الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي حصل في الدورة الأولى على نسبة 42% من الأصوات، والمحافظ سعيد جليلي (نسبة 38%) جولة انتخابية ثانية اليوم الجمعة، ومن يفوز منهما بأعلى نسبة من الأصوات سيكون الفائز بكرسي الرئاسة الإيرانية، في ضوء عدم تمكن أي مرشح في الدورة الأولى من بلوغ عتبة أكثرية النصف زائد واحد من مجموع المقترعين.