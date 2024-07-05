قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك أمس إن الإدارة حريصة على التعاون والتنسيق دوليا لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في صناعة الطيران المدني.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ حمود لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) سيلفاتوري شاكيتانو خلال انعقاد الدورة الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المقامة حاليا بالعاصمة المغربية الرباط.



وأضاف الشيخ حمود أن اللقاء مع رئيس المنظمة الدولية شهد تبادل وجهات النظر حول الاستحقاقات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة الطيران المدني وبيان أهمية التعاون والتنسيق بما يؤدي إلى تطوير العمل وأداء العاملين في قطاعي الطيران المدني والنقل الجوي.



وانطلقت الأربعاء الماضي أعمال الدورة الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول العربية الأعضاء بينها دولة الكويت التي يرأس وفدها الشيخ حمود المبارك.