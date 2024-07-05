عبدالكريم العبدالله



قام وزير الصحة د.أحمد العوضي بزيارة إلى مستشفى الأميري للاطلاع على جهود التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الطبية في المستشفى، يرافقه وكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري، والوكيل المساعد للصحة الرقمية م.عادل الرشيدي، ومدير الهيئة الطبية في المستشفى د.محمد الجارالله، ومديرة المستشفى د.أريج الكندري، ورئيس لجنة التحول الرقمي في مستشفى الأميري د.عبدالرحمن الفارس.



واستهل الوزير زيارته بالاستماع إلى شرح مفصل وعرض لما تم تحقيقه من جهود في مجال التحول الرقمي، حيث قدم د.الفارس تقريرا شاملا حول التحديات التي واجهتها فرق العمل وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى نسب الإنجاز التي تحققت حتى الآن، حيث تناول العرض أهم الحلول التكنولوجية المطبقة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتسهيل الإجراءات الإدارية والطبية.



وأثنى د.العوضي على الجهود المبذولة في تحقيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد جزءا من رؤية الوزارة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المرضى.



وتضمنت الزيارة جولة في الصيدلية المركزية بالمستشفى، حيث اطلع الوزير على آلية الصرف عبر تقنية الصرف الذكي للأدوية، مشيدا بالتقنية الحديثة المستخدمة في الصيدلية، والتي تهدف إلى تقليل الأخطاء، وتحسين سرعة وكفاءة صرف الأدوية للمرضى، كما التقى عددا من الكوادر الصيدلانية الوطنية، معربا عن تقديره لجهودهم في تطوير العمل الصيدلاني وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.



وأكد الوزير العوضي أهمية استمرار الجهود في مجال التحول الرقمي، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة، معربا عن ثقته بأن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.