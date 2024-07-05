في إطار المزيد من تعزيز إنتاجها النفطي، وقّعت شركة نفط الكويت على 9 عقود مع 5 شركات محلية لتوفير أبراج حفر لعمليات إنتاج النفط الثقيل في حقول شمال الكويت.



وأقيم حفل التوقيع في المبنى الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي أحمد العيدان وعدد من نواب الرئيس التنفيذي ومديري المجموعات ورؤساء الفرق المعنية، إضافة إلى مسؤولي الشركات الخمس المحلية التي تم توقيع العقود معها.



والشركات الخمس هي كل من الشركة العملية للطاقة، والشركة الكويتية لحفر الآبار، وشركة «إمكان»، ومجموعة «زنيث» لحفر وصيانة حقول النفط، وشركة المصافي الهندسية، وهي فازت بالعقود التسعة الهادفة إلى توفير تسعة أبراج حفر سطحية (550 HP) لمدة تصل إلى خمس سنوات وبأسعار تنافسية وضمن نطاق الميزانيات المرصودة. ومن خلال هذه العقود، تكون شركة نفط الكويت قد حرصت كعادتها على دعم الاقتصاد المحلي، حيث إن العقود التسعة التي تم التوقيع عليها تعتبر فريدة من نوعها وذات طبيعة خاصة، إذ إنه ولأول مرة في الشركة يتم توقيع عقود أبراج حفر مع شركات محلية بمساندة شركات عالمية مؤهلة في عمليات الحفر وإصلاح الآبار، وذلك بهدف خلق وتأسيس شركات محلية في هذا المجال.



كما سعت نفط الكويت لتشجيع شركات القطاع الخاص على العمل معها، من أجل اكتساب وتوطين الخبرات بالسوق المحلي، فضلا عن المساهمة في خلق بيئة تنافسية مع الشركات العالمية للحصول على أفضل الأسعار.



ومن أهداف شركة نفط الكويت في هذه العقود كذلك، توفير فرص عمل للشباب الكويتيين في القطاع النفطي، ومساعدتهم على اكتساب الخبرات من الشركات العالمية، حيث إن العقود التسعة توفر ما يقارب 126 فرصة عمل متنوعة للكويتيين.



وستقوم الشركة كذلك بمتابعة هذه الشركات بشكل دقيق من أجل رفع قدراتها وتأهيلها للدخول في مناقصات مستقبلية لأبراج الحفر المتوسط والعميق وإصلاح الآبار، وذلك في إطار توجه لدى الشركة تطبقه حاليا على باقي العقود فيها من أجل رفع كفاءة الشركات المحلية، وزيادة فرص العمل بالسوق الكويتي، وتوطين الصناعات البترولية.