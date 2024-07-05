شريف حمدي



عاد الزخم الشرائي على الأسهم القيادية ببورصة الكويت اغلب جلسات الأسبوع الجاري وخاصة جلسة ختام الأسبوع أمس، التي شهدت تحسنا ملحوظا على مستوى أداء مؤشر السوق الأول الذي أنهي تعاملات أمس على ارتفاع تجاوز 32 نقطة ساهمت في استعادة المؤشر مستوى 7600 نقطة مع إقفالات الأسبوع.



وبدا جليا ان الأسعار التي تراجعت لكثير من الأسهم القيادية خلال الجلسات الأخيرة، كانت سببا في عودة الزخم الشرائي لكثير من هذه النوعية من الأسهم التي تعرضت لعمليات تصريف بهدف جني الأرباح على مدار أغلب جلسات يونيو الماضي.



واتسمت تعاملات الأسبوع بالتذبذب من خلال الارتفاع في جلسة والانخفاض في جلسة تالية، مع جنوح للارتفاع بشكل عام، ومن خلال عودة النزعة الشرائية للأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة، أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع القيمة السوقية بنحو 103 ملايين دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 41.27 مليار دينار ارتفاعا من 41.17 مليار دينار الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%.



ورغم التوجه الشرائي للأسهم القيادية بالسوق الأول، إلا ان الملاحظ ان المحصلة الإجمالية للسيولة تراجعت إلى 169 مليون دينار بمتوسط يومي 34 مليونا مقارنة بـ 192 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 38.5 مليون دينار، بنسبة تراجع للسيولة بلغت 12% بنهاية تعاملات الأسبوع. وظهر من خلال التداولات على مدار الأسبوع ان السيولة تركزت حول الأسهم القيادية خاصة البنكية مثل «بيتك» و«الوطني» و«الخليج». وبلغت أحجام التداول للأسهم مع نهاية الأسبوع 618 مليون سهم مقارنة بـ 695 مليون سهم الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 11%.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 26 نقطة ليصل إلى 7602 نقطة ارتفاعا من 7576 نقطة الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 14 نقطة ليصل إلى 5924 نقطة مقابل 5938 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.2%، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 16 نقطة ليصل إلى 6983 نقطة مقابل 6967 نقطة الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، استعادت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول مستوى 5 مليارات دينار مجددا، وذلك مع التوسع في عمليات البيع والشراء خلال تعاملات الأسبوع، إذ بلغت القيمة 5.008 مليارات دينار مقارنة بـ 4.98 مليارات دينار نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لبيانات البورصة في 3 الجاري.



وكان لافتا توجه الأجانب لتقليص نسب تملكهم في أسهم السوق الأول، وهو ما تجلى من خلال خفض نسب التملك في 16 سهما، مقابل رفعها في 6 أسهم هي «الوطني» و«بوبيان» و«عقارات الكويت» و«هيومن سوفت» و«جي اف اتش» و«المتكاملة»، فيما استقرت نسب التملك في 12 سهما.



هذا، وأعلنت البورصة عن تعطل أعمال السوق الأحد المقبل الموافق 7 الجاري، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، على ان تستأنف نشاطها كالمعتاد اعتبارا من الاثنين الموافق 8 الجاري.