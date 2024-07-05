محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن وزارة الأشغال العامة تلقت عروض الشركات المعنية بمشروع بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع، مشيرة إلى أن شركة «كوزو توبلو كونوت» التركية كانت صاحبة العرض الأدنى بقيمة 149 مليون دينار (486 مليون دولار).



ومن المقرر ان تبلغ الطاقة التكريرية للمحطة المخطط لها 400 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، وتبلغ ميزانية المشروع التقديرية 175 مليون دينار (582 مليون دولار). وقالت المجلة ان المشروع يتضمن بناء خزانات عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ صهاريج بنفس الطاقة.



وقدمت شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة المحلية ثاني أقل عرض بقيمة 152.5 مليون دينار، في حين قدمت شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينج كوربوريشن الصينية أعلى عرض بقيمة 217.8 مليون دينار للعقد.



وتبعتها شركة المقاولون العرب المصرية (عثمان أحمد عثمان وشركاه، التي قدمت ثاني أعلى عرض بقيمة 198.73 مليون دينار للعقد، علما ان الشركة تصدرت خمس شركات اجتازت مرحلة التقييم الفني للحزمة بتقييم 87%، ولم تتقدم شركة لارسن آند توبرو الهندية، التي اجتازت التقييم الفني للمشروع بعرض تجاري.



ويتضمن نطاق العمل المقرر ان ينفذه مقدم العطاء الفائز، بناء شبكة مياه صرف صحي معالجة من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع تمتد إلى شبكات ري مدينة المطلاع، بالإضافة إلى مد خط مياه بطول 40 كيلومترا من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى محمية الطيور في المدينة ذاتها والواقعة بمحافظة الجهراء.



تجدر الإشارة إلى انه قد تم طرح المناقصة لأول مرة في عام 2020 ولكن تم إلغاؤها لاحقا، بينما كانت الكويت في حالة إغلاق بسبب جائحة كورونا، مع ان وزارة الأشغال العامة تلقت في حينه 4 عطاءات للعقد في يناير 2021، ومن ثم أعيد طرح العقد في نوفمبر 2021، وتلقت الوزارة العطاءات الأولية للعقد في يوليو من العام الماضي.