أسامة أبو السعود



كشف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن حزمة من القوانين الجديدة لتسهيل اجراءات التقاضي والفصل في القضايا والتخفيف عن المحاكم ومنها، إقرار «لائحة التقاضــي الالكترونــي» التي يتم إعدادها حاليا وسترى النور قريبا. وأعلن



د. الوسمي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزارة العدل تكثف جميع جهودها لتسهيل وتبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات الإلكترونية لجمهور المتعاملين مع الوزارة وتخفيف الضغط على المحاكم من خلال إقرار القوانين الجديدة بدءا من رفع الدعوى إلكترونيا ووصولا إلى «التقاضي الإلكتروني» للتسهيل على المتقاضين والمحامين ورجال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.



وأشار وزير العدل إلى ان الوزارة تقوم حاليا بتقديم غالبية خدماتها من خلال تطبيق «سهل» الإلكتروني تيسيرا على جموع المراجعين بحيث يتمكن المواطن او المقيم من إنجاز جميع معاملاته الخاصة بوزارة العدل او ادارات التنفيذ والخبراء والاستعلام عن القضايا ودفع الرسوم وغيرها من الاجراءت المتعددة خلال تطبيق «سهل». وشدد د. الوسمي على ان توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الامين الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء واضحة في تيسير جميع الخدمات والتحول الإلكتروني لجميع ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين تسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد.