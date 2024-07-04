قام قطاع شؤون الأمن العام ممثلاً في مديرية أمن محافظة الجهراء وبإشراف مديرها العام العميد حمد الطوالة ومساعد المدير العام العميد حسين دشتي بشن حملة أمنية تفتيشية على مخالفي قانون الإقامة في محافظة الجهراء أسفرت عن ضبط عدد من مخالفي قانون الإقامة، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبعادهم عن البلاد، كما تم ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة على كل أنحاء البلاد لضبط المخالفين لقانون الإقامة، وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون بالاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112).