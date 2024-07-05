أعلنت السلطات البريطانية إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية، فيما أظهرت استطلاعات الرأي فوز حزب العمال المعارض بقيادة كير ستارمر بالأغلبية بالبرلمانية، حاصداً 410 مقاعد، بما يؤهله لتشكيل الحكومة لأول مرة منذ 14 عاماً، بينما حصل حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك على 131 مقعدا فقط.

وأدلى ملايين البريطانيين بأصواتهم في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، رافعين شعار "التغيير"، أملاً في التغلب على العديد من المشكلات التي يواجهونها في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها غلاء المعيشة وتدهور خدمة الصحة العامة والهجرة.