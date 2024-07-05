عقد بنك برقان مؤخرا مؤتمرا صحافيا للإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية الكويتية لرعاية فريق الكويت في أولمبياد «باريس 2024»، وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا للتعاون الطويل الأمد بين بنك برقان واللجنة الأولمبية الكويتية، والذي استمر في التطور تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والتزامه بتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت.

وبهذه المناسبة، قالت نائب مدير عام ـ التسويق والاتصالات في بنك برقان خلود الفيلي «يشرفنا في بنك برقان أن نكون الشريك الاستراتيجي للجنة الأولمبية الكويتية والراعي للأولمبيين الكويتيين الطموحين والمتميزين الذين سيمثلون دولة الكويت في أولمبياد باريس 2024، حيث سيحظى هذا الحدث بمتابعة ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم». وأضافت «كجزء من استراتيجية بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية، قمنا على مر السنوات الماضية برعاية العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين والحاصلين على الميداليات، ورافقناهم خلال رحلات نجاحهم وسعينا لضمان حصولهم على أفضل تدريب، وتغذية، وأدوات تدريب، وغيرها من الموارد المهمة. ومع اقتراب موعد انطلاقة الأولمبياد، يسعدنا أن نقدم دعمنا لفريق الكويت وهم يتجهزون لرفع علم الكويت عاليا خفاقا في هذا الحدث الرياضي الدولي المرموق. ونحن سعداء بأن نكون جزءا من رحلتهم الأولمبية منذ بدايتها».

وتابعت الفيلي «نركز في أولويات برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية على دعم الرياضة نظرا لدورها الحيوي في التنمية الشاملة للمجتمع الكويتي».

وأشارت إلى أن توقيع الشراكة الأخيرة يأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لتمكين الرياضيين الكويتيين أصحاب المواهب، والذين تشكل إنجازاتهم نموذجا يحتذى به للشباب، مما يشجعهم على التفوق في الرياضة واتباع نمط حياة صحي وديناميكي.

وتتألف البعثة الكويتية في أولمبياد «باريس 2024» من 10 رياضيين يتنافسون في رياضات: الرماية، ألعاب القوى، الشراع، التجديف، السباحة، والمبارزة. ويضم فريق الكويت عددا من الرياضيين الذين قام بنك برقان برعايتهم كجزء من برنامج إعداد الرياضيين الأولمبيين، وكذلك في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية، ومن هؤلاء الرياضيين: أمل الرومي، يعقوب اليوحة، وإبراهيم الظفيري.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بنك برقان واللجنة الأولمبية الكويتية تأتي بعد جهود متواصلة على مر السنين لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت. وتشمل هذه الجهود رعاية البنك للبطولات الرياضية والرياضيين البارزين، مثل: طارق القلاف بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة لمدة 9 سنوات متتالية، بالإضافة إلى الاتحاد الكويتي للفروسية، وفريق الكويت الوطني للبادل، ودوري كرة القدم للسيدات. كما قام البنك برعاية العديد من الفعاليات الرياضية، مثل النسخة الثامنة من مهرجان «فلير»، أحد أكبر تحديات رياضة اللياقة البدنية في الكويت، والنسخة الخامسة من بطولة كرة القدم النسائية، والمباراة النهائية لكأس ولي العهد لعام 2023. ومع العديد من النجاحات التي لم تحقق بعد، يواصل بنك برقان التزامه في دعم الرياضيين الطموحين والمتميزين وتعزيز نمط حياة صحي لجميع أفراد المجتمع.

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي، يركز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية، وما زال يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر ـ (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان ـ تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال، وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي، ويتميز البنك أيضا بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاما متتالية.

وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة «أفضل بيئة للعمل®»، خلال عام 2023، وذلك اعترافا بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميزة ومتقدمة لموظفيه، علما أنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.