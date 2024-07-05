أكد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هناك رؤية ثابتة داخل الوزارة يتم العمل عليها، وهي العمل على تطوير المنشآت المائية ومنظومات الري.

وأعلن سويلم خلال اتصال تلفزيوني استمرار العمل على تكثيف وتطهير المنشآت المائية ووصول المياه لكل مزارع بدون مشاكل، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لتكثيف العمل مع دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل.

وأضاف: «لدينا قضية عادلة في ملف سد النهضة ونطالب بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بسد النهضة»، علما أن موقف مصر واضح في رفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة الذي تم بناؤه بطريقة أحادية.

وتابع وزير الموارد المائية والري: «نحن دائما نتحرك لحماية مصالح وحقوق المصريين في ملف المياه».