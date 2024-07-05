ناهد إمام

يعتزم البنك المركزي تفعيل خدمة استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر تطبيق «انستاباي» في سبتمبر المقبل، وفق ما نشره موقع «البورصة» الإخباري.

ويعمل البنك المركزي حاليا على التجارب الأخيرة مع عدة مؤسسات عاملة في مجال المدفوعات الرقمية، على تفعيل استقبال تحويلات العاملين بالخارج عبر تطبيقات الهاتف تيسيرا على المستخدمين.

ونمت تحويلات المصريين بالعاملين بالخارج إلى 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 4.91 مليارات دولار في الربع الأخير من 2023.

ووقعت شركة «فيزا» المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية في فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي «إي بي سي» المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، تتضمن مشروعين لتيسير التحويلات الدولية للمصريين بالخارج، ويتمثل الأول في إضافة خدمة لتطبيق «انستاباي» تتيح التحويل من الحسابات المربوطة ببطاقة فيزا خارج مصر، خاصة في دول الخليج والمشرق العربي، وإضافة مبلغ التحويل لحسابات العملاء المسجلين أو التحويل لعميل آخر عن طريق التطبيق.

أما المشروع الثاني، فيشمل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لإرسال التحويلات للمستفيدين في مصر عن طريق رقم الهاتف أو دليل اسم المستخدم على شبكة المدفوعات اللحظية.

وقال طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، إنه من المستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات تطبيق «إنستاباي» في تعزيز التدفقات المالية عبر الحدود للاستفادة من فرص التحول الرقمي في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر، لاسيما تيسير عملية تحويلات المصريين بالخارج من خلال التطبيق كبديل آمن ولحظي مقارنة بالقنوات المتاحة.