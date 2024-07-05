ناهد إمام

في ثاني قرار له، قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ترقية عدد من المهندسين داخل أجهزة المدن الجديدة، لدرجة معاون، وهم كالتالي:

- تعيين م.سید محمود عبدالرحيم، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

- تعيين م.محمد أحمد السيد محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

- تعيين م.هيثم مرسي حسنین مرسي، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

- تعيين م.أحمد محمود سرور سلیمان، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

- تعيين م.مروة اسماعيل سيد عبدالعزيز، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

- تعيين م.سمر السيد محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

- تعيين م.إسلام جمال محمود السيد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

- تعيين م.حسام الدين عبدالرحيم محمود، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

- تعيين م.مصطفى عبده سيد أحمد خليل، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة.

- تعيين محمد سيف الدين عبدالفتاح، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

- تعيين عبدالرحمن أسامة محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

- تعيين محمد مختار کامل رضوان، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

- تعيين م.مصطفى محمود سعد جاد الرب، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

- تعيين م.ممدوح زكى أبو زيد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة.

- تعيين م.محمد أبوالحجاج جاد الرب، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة.

- تعيين م.عبدالله حسبو الضوي، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

- تعيين م.أحمد حمدي أحمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة.

- تعيين عماد شحاته محمد خليل، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة.

- تعيين م.حسام الدين محمد جابر الحامولي معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.