النفق مجهز بأحدث التقنيات لضمان سلامة وأمان المستخدمين مع توفير إرشادات مرورية واضحة



عاطف رمضان



افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور فجر أمس الجمعة النفق رقم 2 على شارع القاهرة، والذي يمر أسفل طريق الدائري الثالث، للقادمين من ميدان حولي باتجاه مدينة الكويت بين منطقتي الشعب والدعية.



وقالت مصادر ان افتتاح النفق سيكون خطوة مهمة في تحسين تدفق حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة وسيسهم في تقليل وقت السير للسائقين، مما يعزز من انسيابية الطرق الرئيسية في الكويت، ويأتي كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق والنقل في البلاد وتحقيق رؤية 2035.



ولفتت المصادر إلى أن النفق مجهز بأحدث التقنيات لضمان سلامة وأمان المستخدمين، مع توفير إرشادات مرورية واضحة للسائقين، مشيرة إلى انه سيقلل من الاختناقات المرورية في المناطق المحيطة خاصة خلال ساعات الذروة.