بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات التشريعية وتكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة، معربا سموه عن صادق تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح للإسهام في المسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة الصديقة، ومشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا سموه التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.