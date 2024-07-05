

القاهرة- ناهد أمام



تبدأ هيئة تعاونيات البناء طرح كراسات شروط حجز مشروع لؤلؤة التجمع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري.



وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 29 وحدة سكنية استثمارية تسليم ديسمبر 2024، وذلك ضمن وحدات مشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأميركية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة

ويقام المشروع على مساحة 143 فدان ويحتوى على منطقة خدمات جار تنفيذها تتوسط موقع المشروع تتكون من المبنى التجاري والمبنى الإدارى والاجتماعي والمسجد والمناطق والملاعب المفتوحة، بالإضافة إلى قطع أراض استثمارية لأنشطة الخدمات مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي متميز وعدد 4 مول تجارى، كما أن نسبة المباني لا تزيد على 30٪ من المساحة الاجمالية للمشروع، وباقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وطرق داخلية بهدف تحقيق الراحة والرفاهية والتميز للمنتفعين بالمشروع.