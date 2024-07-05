قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مدت يد الصداقة إلى الجارة سورية وستواصل ذلك، مؤكدا وقوف بلاده إلى «جانب سورية التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل».



جاء ذلك في تصريح للصحافيين بالطائرة أثناء عودته من كازاخستان التي زارها للمشاركة في قمة شنغهاي، والتقى على هامشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف أردوغان بحسب ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية: قد نرسل نحن والسيد بوتين دعوة إلى بشار الأسد، وإذا تمكن السيد بوتين من زيارة تركيا فمن شأن ذلك أن يكون بداية لمسار جديد.



وبشأن أحداث العنف ضد اللاجئين السوريين وممتلكاتهم التي شهدتها ولاية قيصري وسط تركيا، قال أردوغان: لن نسمح لمن يخططون للفوضى عبر حادثة دنيئة ولا لمن يحاولون استغلالها، الدولة التركية قامت ولاتزال تقوم بما يقع على عاتقها.



وشدد قائلا: لن نسمح لأحد في تركيا أن يضع نفسه مكان قوات إنفاذ القانون والقضاء والحكومة.



وأكد أردوغان أن السنوات التي مرت على الساحة السورية أظهرت للجميع بوضوح أنه لابد من إيجاد آلية للحل الدائم.



وبين أنه: من الضروري لسورية، التي دمرت بنيتها التحتية وتشتت شعبها، أن تقف على قدميها من جديد وتنهي حالة عدم الاستقرار.



وأردف بالقول: إن الهدوء الأخير في الميدان يمكن أن يفتح الباب أمام السلام من خلال سياسات عقلانية، ومقاربات تركز على حلول وخالية من الأحكام المسبقة.



وأوضح:إن عدم الاستقرار في المنطقة يوفر مجالا لتحركات التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي، وهذه مشكلة، من المهم القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية عبر التعاون ودون تمييز، من أجل بناء مستقبل سورية، وذلك في اشارة إلى وحدات حماية الشعب التركية وقوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على شمال شرق سورية، وتعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.



وأردف الرئيس التركي مشددا: لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي في منطقتنا.



وتابع:من المهم تأسيس البنية التحتية الديموقراطية في سورية، وضمان سلام شامل ومشرف فيها، والتعامل مع كل هذه الأمور على أساس سلامة أراضيها.



وقال: إن رياح السلام التي ستهب على سورية ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحائها ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص المنتشرين في مختلف الدول إلى بلدهم.