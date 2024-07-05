قتل 8 أشخاص على الأقل بينهم راعيان للأغنام، في منطقة صحراوية في وسط سورية على يد تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصفحات سورية.



وأحصى المرصد مقتل ستة عناصر من الدفاع الوطني الموالية للجيش السوري إثر وقوعهم بكمين مسلح لعناصر خلايا تنظيم داعش الأربعاء الماضي في بادية البوحمد بريف الرقة، وذلك أثناء «توجههم للبحث عن أحد رعاة الأغنام بعد اختطافه من قبل التنظيم» قبل أن يقتله.



وكان راع آخر قضى مساء الأربعاء، بهجوم «بالأسلحة» شنه التنظيم في المنطقة.



وأضاف المرصد أن حصيلة الهجوم بلغت «6 من عناصر الدفاع الوطني و2 من رعاة الأغنام».



وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسورية، مني التنظيم بهزائم متتالية. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يقودها الأكراد والمدعومة أميركيا في 2019 دحره من آخر معاقل سيطرته إثر معارك استمرت بضعة أشهر.



غير أن عناصره الذين انكفأوا إلى مناطق في البادية السورية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والجيش السوري و«قسد».

بالمجمل، قتل تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من أربعة آلاف شخص في سورية منذ خسارته معقله الأخير في البلاد عام 2019، وفق ما أفاد المرصد.