أعلنت إدارة الهجرة التركية أن البيانات التي سربت لمئات آلاف السوريين الخاضعين لـ«الحماية المؤقتة» في تركيا تحتوي على معلومات لا تتطابق مع المعلومات الحالية في مديرية إدارة الهجرة. ونقلت وسائل اعلام تركية عن الإدارة أنها بدأت تحقيقا واسع النطاق لتحديد السنوات التي تعود اليها هذه البيانات ومن اي مصدر وفي أي تاريخ تم الحصول عليها، لتقوم بتقديم معلومات دقيقة للرأي العام.



وكانت مواقع اخبارية ومنصات التواصل ضجت بخبر حول تسريب بيانات السوريين. وتداولت حسابات معروفة بمناهضة السوريين على «تلغرام» نشر ملف يحتوي على بيانات لنحو 3 ملايين سوري في تركيا وتتضمن البيانات اسماء وارقام هويات وعناوين السوريين.



وقالت رئاسة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية التركية انها اوقفت صاحب قناة التلغرام الذي نشر بيانات اللاجئين السوريين، حيث تبين أنه فتى يبلغ من العمر 14 عاما.



وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها على موقع (X) أنه «في إطار الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية، رصد منشور على حساب في وسائل التواصل الاجتماعي يحمل اسم المستخدم «انتفاضة تركيا» جاء فيه: «سنبدأ التمرد في سلطان بيلي»، داعيا إلى التظاهر ضد التواجد السوري.



وأضافت: «أظهرت التحقيقات أن مدير الحساب على وسائل التواصل الاجتماعي هو E.P. البالغ من العمر 14 عاما. كما تبين أن نفس الحساب شارك معلومات الهوية الخاصة بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة. اتخذت مديرية شرطة الأطفال في إسطنبول الإجراءات اللازمة بحق E.P».



وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها للقبض على كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد واستغلال الأطفال في تحريضاتهم، وأنها تجري تحقيقا واسع النطاق في هذا الموضوع.