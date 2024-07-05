عبدالكريم العبدالله

كرم سفيرنا لدى بريطانيا بدر العوضي رئيس المكتب الصحي في لندن د.عبد العزيز الرشيد بمناسبة انتهاء فترة خدمته في بريطانيا، وذلك من خلال حفل أقيم في مبنى السفارة.

وتقدم السفير العوضي بالشكر الى رئيس المكتب الصحي في لندن، على خدمته للوطن والمواطنين خلال السنوات الثماني الماضية التي عمل خلالها في المكتب الصحي وتمنى له دوام النجاح والتوفيق في مهامه القادمة.

من جانبه، انتهز د.عبد العزيز الرشيد المناسبة لشكر السفير العوضي والطاقم الديبلوماسي وأفراد السفارة على دعمهم غير المحدود للمكتب الصحي وموظفيه وتوفير جميع التسهيلات لتمكين المكتب من اداء واجباته تجاه المواطنين.

وتمنى د.الرشيد التوفيق للدكتور طارق الكندري في قيادة دفة المكتب الصحي في الفترة القادمة.