

تمكن المنتخب الاسباني من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والمقامة حاليًا في ألمانيا حتى 14 من يوليو الجاري، وذلك بعد فوزه على منتخب المانيا 2 - 1 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي.



تقدم لمنتخب اسبانيا اللاعب دانييل أولمو في الدقيقة 51. فيما أدرك التعادل لمنتخب المانيا اللاعب فيرتز في الدقيقة 89.



ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين وقبل انتهاء الشوط الرابع بدقيقة أحرز ميكيل ميرينو هدف الفوز لاسبانيا.



وسينتظر منتخب اسبانيا الفائز من مواجهة منتخبي البرتغال وفرنسا لملاقاته في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.



ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، ندية كبيرة حيث سبق أن تواجها معاً قبل هذا اللقاء في 26 مباراة، تمكن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات، وتعادلا في 9 مباريات.



وفي مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، فقد تواجها من قبل في 3 مباريات تمكن خلالها المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.



ويتشارك المنتخبان الالماني والإسباني الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية بثلاث كؤوس لكل منهما.