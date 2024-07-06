يتسلح منتخب إنجلترا بتفوق تاريخي كاسح عندما يلاقي سويسرا اليوم في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا.



وأبهر منتخب سويسرا، بقيادة مدربه مورات ياكين، الجميع بعروض فنية مميزة ونتائج قوية في البطولة الحالية، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.



وفي الدور الثاني، واصل منتخب سويسرا عروضه القوية وأطاح بحامل اللقب منتخب إيطاليا بالفوز عليه بهدفين دون رد.



أما المنتخب الإنجليزي، بقيادة مديره الفني غاريث ساوثغيت، فلم يقنع أحدا طوال مشواره في البطولة وسط تراجع شديد لمستوى أغلب نجوم الفريق وتعرضهم لانتقادات عنيفة، خاصة فيل فودين وجود بيلينغهام.



وتأهل منتخب «الأسود الثلاثة» في صدارة المجموعة الثالثة بعد فوز باهت على صربيا بهدف وحيد لهاري كين، ثم تعادلين مع الدنمارك (1-1) وسلوفينيا (0-0).



وفي الدور الثاني، كاد الإنجليز أن يودعوا البطولة أمام سلوفاكيا، لولا هدف بيلينغهام بركلة مقصية رائعة في الدقيقة الأخيرة، لتذهب المباراة للوقت الإضافي.



وفي الشوط الإضافي، أضاف هاري كين الهدف الثاني لإنجلترا في شباك سلوفاكيا، ليتأهل الإنجليز إلى الدور ربع النهائي دون قناعة تامة من الجماهير والنقاد بأن هذا المنتخب سيحقق حلم التتويج باللقب.



ويلتقي منتخبا إنجلترا وسويسرا للمرة الثالثة في بطولة أمم أوروبا، حيث تعادلا 1-1 في «يورو 1996»، وفاز الإنجليز بثلاثية في «يورو 2004».



وبخلاف ذلك فإن المنتخب الإنجليزي يتفوق بشكل كاسح في المواجهات المباشرة مع منافسه بتحقيقه 19 فوزا مقابل 5 تعادلات، بينما حققت سويسرا 3 انتصارات فقط آخرها في 1981 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1982.



وتصب كل الترشيحات في جهة المنتخب الإنجليزي لما يضمه من نجوم كبار في مختلف الخطوط مثل كين وبيلينغهام وفودين وبوكايو ساكا وديكلان رايس وكايل ووكر وجون ستونز وأرنولد، وكذلك العناصر الشابة الواعدة مثل كوبي ماينو وكول بالمر وأنتوني جوردون.



كما تدرب منتخب إنجلترا بكامل قوامه قبل مواجهة سويسرا وذلك بعد انضمام لوك شاو ظهير مان يونايتد للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.



وفي الجهة الأخرى، يعتمد مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا، على ركائز قوية مثل الحارس يان سومير ومانويل أكانجي والقائد غرانيت تشاكا، واللاعب المخضرم شيردان شاكيري، والأجنحة الهجومية السريعة مثل روبن فارغاس وبريل إيمبولو ودان ندوي وكوادو دواه.



وقال ياكين قبل مواجهة الإنجليز «نحن أقوياء وكل شيء وارد، ولكن يجب أن نتسم بالواقعية والتواضع، فالفوارق كبيرة بين القيمة السوقية للاعبي سويسرا مقارنة بمنتخب إنجلترا الذي يضم نجوما كبار مثل بيلينغهام الذي ساهم بقوة في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا».



بيلينغهام متاح لمواجهة اليوم



سيكون الإنجليزي جود بيلينغهام متاحا في تشكيلة مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» غاريث ساوثغيت أمام سويسرا اليوم في ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقافه لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ، عقب احتفاليته الجدلية أمام سلوفاكيا في ثمن النهائي. وقال الاتحاد في بيان إنه غرم بيلينغهام 32.477 يورو وأوقفه «مباراة واحدة من مباريات البطولات التي ينظمها (يويفا) التي من المفترض أن يشارك فيها، بسبب انتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق».

وأضاف «لا ينفذ هذا القرار فورا وسيخضع اللاعب لفترة تجريبية مدتها سنة بدءا من يوم صدور القرار». وظهر بيلينغهام (21 عاما) وهو يقوم بحركة غير أخلاقية وبدا كأنه ينظر نحو مدرجات الجمهور السلوفاكي بعد تسجيله هدف التعادل الرائع في الوقت بدل الضائع الذي أنقذ إنجلترا.