

يتطلع المنتخب الهولندي الى بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك بعد غياب دام 20 عاما، حينما يلتقي نظيره التركي على ملعب برلين الأولمبي اليوم في ختام الدور ربع النهائي.



وكانت منافسات «يورو 2004»، هي آخر نسخة تشهد على تأهل منتخب «الطواحين» إلى الدور نصف النهائي، حيث فاز على السويد بضربات الترجيح في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام البرتغال صاحبة الأرض 1-2 في الدور نصف النهائي.



ولم يقدم المنتخب الهولندي أداء مقنعا لجماهيره في دور المجموعات، حيث فاز بصعوبة على پولندا 2-1، قبل التعادل السلبي مع فرنسا، ثم الهزيمة المفاجئة أمام النمسا 2-3 في ختام دور المجموعات، ليصعد «الطواحين» ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.



وفي دور الستة عشر، قدم المنتخب الهولندي أفضل أداء له أمام رومانيا، وفاز بثلاثة أهداف نظيفة، ليضرب موعدا مع تركيا في الدور ربع النهائي.



ويتسلح المنتخب الهولندي بتألق نجمه مهاجم ليفربول كودي غاكبو، والجناح تشافي سيمونز، والمدافع فيرجيل فان دايك، والمهاجم ممفيس ديباي.



وستكون المواجهة بين الفريقين هي الأولى على مستوى البطولات الكبرى، حيث لم يسبق لهما أن ألتقيا في منافسات كأس أمم أوروبا أو كأس العالم من قبل.



من جانبه، سيحاول المنتخب التركي استعادة ذكريات سعيدة له في ملعب برلين الأولمبي، حينما يواجه نظيره الهولندي. وحقق منتخب تركيا الفوز بنتيجة 3-2 على نظيره الألماني في برلين في نوفمبر الماضي وديا، وهي الهزيمة التي ألقت بمزيد من الشكوك حول قدرات المدرب الحالي للمنتخب الألماني يوليان ناغلسمان.



وقدم المنتخب التركي أداء جيدا في دور المجموعات، حيث فاز على جورجيا 3-1 وعلى التشيك 2-1، وخسر مباراة واحدة فقط أمام نظيره البرتغالي بثلاثية نظيفة، ليتأهل في المركز الثاني، وينجح في الفوز على النمسا 2-1 في دور الستة عشر.



ويقود المدرب الإيطالي فيتشنزو مونتيلا، المنتخب التركي في البطولة وقد ظهرت بصماته بشكل واضح على أداء الفريق، حيث قدم مباريات ممتازة في البطولة حتى الآن، وتألق أكثر من لاعب، حيث برز النجم الشاب أردا غولر، كواحد من أفضل اللاعبين في المنتخب التركي، إلى جانب الظهير الأيسر فيردي كاديوغلو، وهاكان شالهان أوغلو.



وسيلعب الفائز في مباراة اليوم، مع الفائز من إنجلترا وسويسرا في دوسلدورف، حيث ستقام مباراة الدور نصف النهائي بين الطرفين يوم الاربعاء المقبل في دورتموند.



استياء من إيقاف ديميرال



أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس، مدافع منتخب تركيا مريه ديميرال لمباراتين بعد إشارة اليد السياسية الجدلية التي احتفل بها بأحد هدفيه أمام النمسا (2-1) في لايبزيغ في ثمن نهائي كأس أوروبا في ألمانيا، ما يعني غيابه عن مواجهة هولندا في ربع النهائي اليوم، وهو قرار وصفته تركيا بأنه «غير عادل». وقال «يويفا» في بيان إنه أوقف ديميرال «لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر غير رياضية والإساءة إلى سمعة كرة القدم». وبموجب العقوبة، يواجه المدافع الغياب عن مواجهة إنجلترا أو سويسرا في نصف النهائي، في حال تأهل منتخب بلاده على حساب هولندا في ربع النهائي في برلين.

ورد وزير الرياضة التركي عثمان أشقين باك على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا): «ندين القرار غير العادل والمتحيز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي ليس له أي أساس قانوني ونعتبره سياسيا بحتا». وأضاف: «سنواصل الدفاع عن حقوقنا بالوسائل القانونية ضد هذه المعايير المزدوجة المطبقة على بلدنا ولاعبنا».