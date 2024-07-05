قالت إسرائيل إنها ستعاود إرسال وفدها المفاوض إلى الدوحة خلال الأسبوع المقبل لإحياء المحادثات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لافتة إلى وجود «تباعد بين الجانبين» في هذا الخصوص حتى الآن.



وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن رئيس الموساد عاد مساء الجمعة إلى تل أبيب قادما من الدوحة بعد اجتماعه مع الوسطاء في قطر، حيث بحث وقف إطلاق النار في غزة، على خلفية طرح حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أفكارا جديدة لوضع حد للحرب، لافتا إلى ان التباعد بين مواقف إسرائيل و«حماس» مازال بحاجة للتفاوض.



جاء ذلك فيما أكد المسؤول في «حماس» أسامة حمدان لوكالة فرانس برس إن الحركة تتوقع ردا من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت.



وقال حمدان: «نحن لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع ردا».



وأوضح انه «إذا كان الرد إيجابيا فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الأفكار بالتفصيل لأننا سندخل في البحث التنفيذي لهذه الأفكار وهذا أمر لن يحتاج وقتا طويلا».



وبحسب حمدان فإنه «لم يكن هناك مقترح جديد مسلم بل هناك نقاط محددة جرى التداول حولها، نحن لا نتحدث عن مقترح جديد أو شيء جديد بل هي نفس الورقة التي تمت الموافقة عليها والجانب الإسرائيلي اعترض عليها».



وتابع: «نحن في كل مرة كنا نضغط للتوصل لاتفاق، هذه المرة أعتقد ان المقاومة نجحت في أن تغلق الأبواب والحجج التي كان يتمسك بها الجانب الإسرائيلي. ونأمل أن يكون موقف الإدارة الأميركية حازما في إلزام الجانب الإسرائيلي بهذه الأفكار، وبالتالي يتم وقف العدوان».



وبعد أشهر من الجمود على صعيد المفاوضات الرامية لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، طلب نتنياهو الخميس من رئيس جهاز «الموساد» ديڤيد برنيع التوجه إلى قطر لبحث وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن المحتجزين والأسرى في غزة.



وشدد حمدان على أن القدرات العسكرية للحركة في قطاع غزة «لاتزال في وضع جيد يمكنها من الاستمرار» في الحرب، مؤكدا أن «الحديث عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مبكر».



وفي بيان منفصل، أعلنت حماس «رفضها لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، ورفض أي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مسمى أو مبرر».



وشددت الحركة على أن «الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره».



والتقى وفد من حماس الجمعة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وبحث معه مستجدات المفاوضات الهادفة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أعلن الحزب ومصدر من حماس.



ميدانيا، اندلعت معارك جديدة في الشجاعية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين.



وأفاد شهود فرانس برس بـ «اشتباكات وقصف مدفعي» في خان يونس ورفح في جنوب غزة.



وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير لفرانس برس إن «الطواقم تسير مسافات طويلة على الأقدام وهم يحملون الجثث»، موضحا أنه «بسبب الدمار الكبير في الطرقات والشوارع يصعب وصول سيارات الإسعاف لهم».



وحذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن نقص الوقود يشكل خطرا «كارثيا» على النظام الصحي في غزة الذي أنهكته الحرب الدائرة منذ نحو 9 أشهر.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة اكس ان «90 ألف ليتر من الوقود فقط دخلت غزة الأربعاء الفائت»، مشيرا إلى ان القطاع الصحي وحده يحتاج إلى 80 ألف ليتر يوميا، «وهذا يضطر الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها الى اتخاذ خيارات مستحيلة».



ودعا تيدروس إلى توفير الوقود «لتجنب وقف توفير الخدمات الصحية تماما»، وقال إنه بعد خروج المستشفى الأوروبي في غزة من الخدمة منذ 2 يوليو الجاري، فإن «توقف الخدمة في أي مستشفى آخر سيكون له وقع كارثي».