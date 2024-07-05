نجح المنتخب الفرنسي في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والمقامة حاليا في ألمانيا حتى 14 الجاري، بعد فوزه على منتخب البرتغال بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي وذلك في المواجهة التي جمعتهما الجمعة في الدور ربع النهائي.

وضربت فرنسا موعدا ناريا في نصف النهائي الأول مع المنتخب الإسباني الفائز أيضا الجمعة على المنتخب الألماني مستضيف البطولة 2-1.

‏وقد لعب المنتخبان الشوط الأول بحذر شديد وبخوف استقبال اي هدف مبالغ فيه مع انضباط تكتيكي وتنظيم دفاعي واضح مع أفضلية نسبية في الاستحواذ لصالح "رفاق الدون" ولكنها دون خطورة حقيقة لدرجة ان الحكم الإنجليزي لم يضف أي دقيقة من الوقت الضائع لأن أغلب اللعب كان في وسط الملعب الذي شهد العديد من المعارك الثنائية بين لاعبي الفريقان فيما غياب نجما المنتخبان مبابي ورونالدو عن المشهد نظرا لندرة الفرص الخطيرة.

وفي الشوط الثاني تحرر المنتخبان قليلا من الضغوط النفسية التي لعبا بها الشوط الأول وتبادلا الاستحواذ على الكرة مع خطورة أكبر من "برازيل أوروبا" وسط تألق كبير لحارس "الديوك" ماينان الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق ولكن أيضا دون ان ينجح أحد المنتخبان في تحريك الشباك الساكنة لينتقل الفريقان إلى لعب الأشواط الإضافية والتي لم تشهد ايضا اي جديد سوى اضاعة بعض الفرص المتبادلة ليحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفرنسي.

وتاريخيا، تواجه منتخبا فرنسا والبرتغال قبل هذا اللقاء في 28 مباراة بمختلف المسابقات، بين رسميات ووديات كانت الغلبة فيها للفرنسيين في 19 مناسبات، مقابل فوز البرتغال في 6 مرات فقط، بينما حسمت نتيجة التعادل لقاءات المنتخبين في 3 مناسبات.

ومن بين كل هذه المباريات، التقى المنتخبات في 4 مناسبات ببطولة كأس أمم أوروبا، حيث عادت الغلبة للفرنسيين ايضا في مواجهتين بينما فازت البرتغال مرة واحدة وكانت في نهائي نسخة 2016 عندما حققت لقبها الوحيد بالفوز 2-1، فيما حسمت نتيجة التعادل مباراة واحدة أيضا.

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