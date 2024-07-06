حظي الدوري الانجليزي الممتاز «البريمييرليغ» بحضور قوي في صفوف المنتخبات الثمانية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، حيث يتواجد لاعبون في المنتخبات الثمانية من 14 دوريا مختلفا، ويمد الدوري الإنجليزي المنتخبات الثمانية بـ 57 لاعبا، متخطيا أي مسابقة دوري أخرى، على صعيدي عدد اللاعبين وعدد المنتخبات المستفيدة.



وتستفيد 7 منتخبات من الدوري الألماني الذي يمثل بـ 37 لاعبا. فيما يغذي الدوري الإسباني صفوف سبعة منتخبات أيضا، لكن بـ 32 لاعبا. ويتوزع لاعبو الدوري السعودي للمحترفين السبعة بين خمسة منتخبات، وهو نفس عدد المنتخبات المستفيدة من كل من الدوريين الإيطالي والفرنسي.



وبعد الدوريات الخمسة الكبرى، لا تتجاوز أي مسابقة الدوري السعودي في حجم الحضور على قوائم منتخبات دور الثمانية، ما عدا التركي الممثل بـ 13 لاعبا، كلهم مع منتخب تركيا.