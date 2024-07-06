

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أنه سيقتصر التواصل في المباريات بين قادة الفرق والحكام فقط، وهذه القاعدة التي تطبق حاليا في بطولة «يورو 2024»، سيتم تفعيلها في جميع بطولات «يويفا» اعتبارا من الموسم المقبل. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن «يويفا» أشاد بنجاح القاعدة من خلال بيان له أمس، والتي تنص على «حصول أي لاعب آخر، غير قائد الفريق، على البطاقة الصفراء للاعتراض»، وتعكس تلك القاعدة نهجا آخر يحاول مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» تطبيقه من أجل تحسين سلوك اللاعبين تجاه الحكام.



وسيتم تطبيق النظام الجديد على مسابقات الرجال والسيدات على النطاق القاري في موسم 2024-2025.



وقال «يويفا» في بيانه: «نجاح تلك القاعدة وترحيب الرأي العام بها باعتباره أمرا لا جدال فيه لصورة كرة القدم، وذلك يعزز ثقتنا في أننا نمضي قدما في طريق اللعب النظيف والقيم التي تمثل كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم والتي يجب نقلها إلى مجتمعاتنا».



وأضاف: «بدءا من الموسم المقبل سيتم تطبيق ذلك على بطولات (يويفا) التي تنطلق الأسبوع المقبل، وسيتم تمديد ذلك ليشمل كل بطولات الاتحاد الأوروبي».



وفي حال كان القائد هو حارس المرمى، سيكون على الفرق ترشيح لاعب واحد من الفريق للتواصل مع الحكم.