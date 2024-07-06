

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن منتخب سويسرا استخدم تقنية تدريب مبتكرة وغريبة استعدادا لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم.



وأظهرت سويسرا قوتها بعد فوزها المفاجئ على إيطاليا 2-0 الأسبوع الماضي، مما يثبت أنهم ليسوا فريقا يمكن الاستهانة به. ويبدو أن إنجلترا بدأت بالفعل في وضع خطط للتعامل مع الأداء الجماعي الرائع للمنتخب السويسري. ومع ذلك، اكتشف مراقبون أن حراس مرمى سويسرا يستخدمون نظارات شمسية في التدريبات، مما أثار الدهشة والتساؤلات حول طبيعة هذه النظارات.



الحارس السويسري الأول يان سومر، الذي ساعد إنتر ميلان على الفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد استقباله 22 هدفا فقط، ظهر وهو يرتدي نظارات شمسية غير تقليدية أثناء التدريبات. وتبعه الحارس جريجور كوبل، الذي لعب في نهائي دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند، وهو يرتدي نفس النظارات أثناء التصدي للكرات. ما اتضح لاحقا أن هذه النظارات هي نظارات يابانية تعمل بالبطارية وتخلق تأثير الحركة البطيئة عند ضرب الكرة، مما يساعد حراس المرمى على تحسين قدرتهم على توقع مسار الكرة بسبب عدساتها الداكنة.