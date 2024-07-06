بـ«الترجيحية».. «الديوك» تعبر البرتغال وتواجه إسبانيا

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بركلات الترجيح.. تمكنت فرنسا من إقصاء البرتغال بعد الفوز (5-3) في بطولة بطولة يورو 2024 لتضرب موعدا «ناريا» في نصف النهائي مع إسبانيا التي تغلبت على البلد المستضيف ألمانيا، بعد انتهاء الأشواط الاصلية والاضافية بالتعادل السلبي 0-0.

‏وقد لعب المنتخبان الشوط الأول بحذر شديد وبخوف مبالغ فيه مع انضباط تكتيكي وتنظيم دفاعي واضح مع أفضلية نسبية في الاستحواذ لصالح «رفاق الدون» ولكنها دون خطورة حقيقة لدرجة ان الحكم لم يضف أي دقيقة من الوقت الضائع لأن أغلب اللعب كان في وسط الملعب الذي شهد العديد من المعارك الثنائية بين لاعبي الفريقين فيما غاب نجما المنتخبين مبابي ورونالدو عن المشهد نظرا لندرة الفرص الخطيرة. وفي الشوط الثاني تحرر المنتخبان قليلا من الضغوط النفسية التي لعبا بها الشوط الأول وتبادلا الاستحواذ على الكرة مع خطورة أكبر من «برازيل أوروبا» وسط تألق كبير لحارس «الديوك» ماينان الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق ولكن أيضا دون ان ينجح أحد المنتخبين في تحريك الشباك الساكنة لينتقل الفريقان إلى لعب الأشواط الإضافية والتي لم تشهد اي جديد سوى إضاعة بعض الفرص المتبادلة ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الفرنسي الذي تمكن جميع لاعبيه من تسجيل الركلات الخمسة فيما فشل لاعب البرتغال جواو فيليكس من التسجيل بعدما ارتطمت كرته بالقائم كما أن الحارس ديوغو كوستا فشل في التصدي لأي ركلة بعكس مباراته السابقة أمام سلوفينيا التي صد فيها 3 ركلات ترجيح.











