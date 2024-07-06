

أطاح المنتخب الإسباني بنظيره الألماني صاحب الضيافة من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (2-1) عن طريق البديل ميكيل ميرينو أمس في شتوتغارت.



افتتح البديل داني أولمو التسجيل لإسبانيا (51)، قبل ان تعادل ألمانيا قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي عبر البديل الآخر فلوريان فيرتز (89). إلا ان كلمة الفصل كانت لميرينو (120).



وجاءت بداية اللقاء قوية بامتياز، ودفع المنتخب الإسباني الثمن مبكرا من خلال إصابة لاعبه الشاب بيدري (21 عاما) إثر عرقلة من توني كروس، ليضطر المدرب لويس دي لا فوينتي إجراء تبديل مبكر من خلال الدفع بأولمو (8). استمر الإيقاع الحذر بين الفريقين مع أفضلية طفيفة في المبادرة الهجومية للمنتخب الإسباني، فيما عول «دي مانشافت» على الهجمات المرتدة. وكان الحارس مانويل نوير في المرصاد أيضا لمحاولة أولمو الذي سدد كرة منخفضة في الجانب الآخر (39).



وأجرى المدربان سلسلة تبديلات في مستهل الشوط الثاني، فأخرج المدرب يوليان ناغلسمان الثنائي لوروا سانيه وإيمري دجان اللذين حل مكانهما روبرت أندريش وفيرتز. فيما دفع دي لا فوينتي بالمدافع ناتشو مكان روبان لو نورمان.



ولم يتأخر المنتخب الإسباني في هز شباك ألمانيا بعد ان تقدم جمال مجددا على الجهة اليمنى قبل ان يمرر كرة متقنة لأولمو الذي تابعها مباشرة في الزاوية المنخفضة اليسرى لمرمى الحارس نوير (51).



واقترب المنتخب الألماني من فرض التعادل اثر انطلاقة سريعة لفيرتز قبل ان يمرر إلى فولكروغ الأسرع للكرة من ناتشو فسددها مباشرة بالقائم في أخطر فرص ألمانيا في اللقاء (77).



وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي أثمر الضغط الألماني أخيرا التعادل اثر كرة عرضية وصلت إلى كيميش الذي أعادها برأسه إلى فيرتز المتمركز داخل المنطقة فسددها قوية في الشباك الإسبانية (89).



وفي الوقتين الإضافيين، كان المنتخب الألماني الجانب الأكثر خطورة، وتجاهل حكم اللقاء مطالبة الألمان بركلة جزاء اثر تسديدة لجمال موسيالا ارتدت بيد مارك كوكوريا (107).



ونجح المنتخب الإسباني في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني إثر كرة عرضية لأولمو تابعها البديل ميرينو برأسه في زاوية المرمى (120).



وشهد اللقاء طرد داني كارفخال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعد نيله بطاقتين صفراوين ليغيب عن نصف النهائي.