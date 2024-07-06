ناصر العنزي



لا تخسر إسبانيا وهؤلاء لاعبوها، حتى لو كان خصمها ألمانيا بأرضها وجماهيرها، لا تخسر إسبانيا حتى لو طالت المباراة إلى 4 أشواط، ولو وصلت الى ركلات الترجيح لفازت أيضا، لا تخسر إسبانيا ولو لعبت بالبدلاء، فمثل هذا الفريق لا يليق به سوى الكأس، فازت إسبانيا بفضل رأس ولاعبها البديل ميشيل ميرينو في الأنفاس الأخيرة من موقعة شتوتغارت، خرجت ألمانيا وبكت جماهيرها بعدما هاجمت وهاجمت طويلا غير أن لاعبيها ضلوا الطريق إلى المرمى، خسرت ألمانيا ولم تخسر كبرياءها.



٭ سويسرا، سويسرا، سويسرا، فليحذر الإنجليز خصمهم الليلة ثلاث مرات وإلا سيجدون أنفسهم خارج البطولة، فالذي هزم ايطاليا قادر على أن يلحقهم بها، سويسرا التي تعرف باسم «بلد الجبن» لشهرتها في صناعة الأجبان تدخل مواجهة اليوم بلا خسارة بقيادة مدربها مراد ياكين «تركي الأصل»، الذي أحسن في إيجاد فريق ثقيل فنيا ومتماسك، وقال عن ترشيح فريقه للفوز بالكأس «نحن أقوياء»، أما المنتخب الانجليزي فلا يستحق لقب «الأسود الثلاثة» حتى يتمكن من انتزاع اللقب، فلقد مللنا من خروجه في كل بطولة صفر اليدين.



٭ القاعدة المطبقة حاليا في يورو 2024 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اقتصار الحديث في المباريات بين الحكام وقادة الفرق، والتي تنص على حصول أي لاعب آخر غير كابتن الفريق على البطاقة الصفراء للاعتراض تكللت بالنجاح، وذلك للحد من تدخلات بعض اللاعبين واعتراضهم على كل صافرة، ويجرنا للحديث عن معاناة اللاعبين سابقا قبل تعديل اللوائح للحد من الخشونة، حيث كان بمقدور المدافع ان يطرح خصمه أرضا عدة مرات دون رادع، حقيقة تقنية الـ VAR أجمل اختراعات الكرة بعد مارادونا.