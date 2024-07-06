

أعلن المدافع البلجيكي يان فيرتونغن اعتزاله اللعب الدولي بعد أيام من خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.



ويحمل مدافع أندرلخت البالغ من العمر 37، الرقم القياسي في المشاركات الدولية (157 مباراة) مع «الشياطين الحمر».



وكتب فيرتونغن الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في ثمن النهائي أمام فرنسا (0-1)، عبر حسابه على «إنستغرام»: «من البداية إلى النهاية، شكرا على كل الذكريات، لقد عشت حلما». وجاء في الحساب الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم: «من ملاعب التدريب إلى الملاعب الكبيرة، لقد أظهرت لنا كيف يكون الأمر عندما تكون شيطانا أحمر حقيقيا، سنفتقدك يا يان». وكان مدافع أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي السابق عجّل الاثنين الماضي بإقصاء بلجيكا من خلال تحويله تسديدة راندال كولو مواني إلى مرمى منتخب بلاده قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.