قال الرئيس الأميركي جو بايدن انه كان مرهقا بسبب إصابته بنزلة برد ورحلات السفر الطويلة مبررا بذلك أداءه خلال المناظرة الرئاسية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

واوضح بايدن بمقابلة مع شبكة "ايه بي سي" الاخبارية الاميركية هي الأولى بعد المناظرة، قائلا "كنت مريضا، وينتابني شعور سيئ".

وأضاف "كنا نحاول أن نتبيّن ما الخطب. أجروا فحصا ليروا إن كنت مصابا بعدوى أم لا، فيروس ما. لكن لم أكن مصابا. كانت لدي نزلة برد حادة".

من جهة اخرى، أعلن الرئيس الامريكي استمراره في السباق الانتخابي الرئاسي وعدم نيته الانسحاب وذلك على الرغم من مطالبات شخصيات من حزبه الديمقراطي بسحب ترشيحه بعد "ادائه المهتز" خلال المناظرة التلفزيونية الاولى مع ترامب.

وقال بايدن في خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن "سأستمر في خوض السباق الرئاسي وسأفوز بولاية ثانية" منتقدا الدعوات التي تطالبه بالتنحي في انتخابات 2024.

واضاف "يبدو أن بعض الناس لا يهتمون بمن صوتوا لصالحه فهم يحاولون إخراجي من السباق لذا اسمحوا لي أن أقول هذا بوضوح... سأبقى في السباق".

وتابع قائلا وسط هتافات أنصاره "لن أسمح لمناظرة واحدة مدتها 90 دقيقة ان تمحو سنوات من العمل" مستعرضا عددا من إنجازاته خلال الفترة الرئاسية الاولى وذلك خلال رده على اسئلة الحضور، مثل الإعفاء من ديون القروض الطلابيةي وتوفير فرص العمل وخفض تكاليف الرعاية الصحية.

وهاجم الرئيس الديمقراطي مجددا خصمه الجمهوري ترامب بسبب دوره المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول اضافة الى الادانات الجنائية التي صدرت بحقه في المحاكم الامريكية.

وبهذا الصدد تساءل بايدن "بعد ما فعله ترامب في السادس من يناير لماذا يسمح له بالتواجد بالقرب من المكتب البيضاوي مرة أخرى".

وكان وفد من حكام الولايات الديمقراطية التقى بايدن الخميس الفائت واكدوا دعمهم لاستمراره في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر القادم.