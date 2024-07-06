أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية متفوقاً على المرشح المحافظ سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

ووفق النتائج شبه النهائية التي أعلنتها الداخلية الايرانية حصل بزشكيان على نحو 55% من اصوات الناخبين، في حين بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الرابعة عشرة 49.8%، من اجمالي اكثر من 61 مليون ناخب دعوا للتصويت في هذه الجولة.

وبعد فرز أكثر من 30 مليون صوت، حصل بيزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق ما افادت وسائل اعلام ايرانية نقلا عن وزارة الداخلية.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى قد بلغت 40% حيث شارك فيها 24.5 مليون صوتاً.

وحصل بزشكيان (69 عاماً) في الجولة الأولى من الانتخابات التي اجريت في 28 يونيو الفائت على نسبة 6ر42% من إجمالي عدد أصوات المقترعين، في حين حصل جليلي (58 عاماً) نسبة 8ر38 %.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية قد أعلنت انتهاء التصويت عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، وتم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في عموم البلاد مع السماح للمتواجدين داخلها بالتصويت.

وتم تمديد فترة الاقتراع ثلاث مرات بسبب زيادة الإقبال على التصويت مساءٍ بعدما قل نسبياً خلال فترة الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية محسن إسلامي في 3 بيانات منفصلة تمديد فترة التصويت، بواقع ساعتين كل مرة، من السادسة مساء الثامنة، ثم من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساء، واخيراً من الساعة العاشرة مساء إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وفتحت مراكز التصويت ابوابها امام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، حيث دعي أكثر من 61 مليون ناخب للادلاء باصواتهم في أكثر من 59 ألف مركز اقتراع.

وتستغرق عملية الاقتراع بالعادة 10 ساعات وفقا لقانون الانتخابات الإيراني لكن بإمكان وزارة الداخلية الجهة المنفذة للانتخابات تمديد وقت الاقتراع إذا ما كانت هناك حاجة لذلك.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الايرانية، بين أربعة مرشحين لم يحصل أي منهم على النسبة المطلوبة من أصوات الناخبين (50% زائد واحدا) للفوز بالانتخابات، ومن ثم تم الإعلان عن إجراء جولة ثانية بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبة من الاصوات، وهما: مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

وفي الجولة الانتخابية الاولى حل في المركز الثالث رئيس البرلمان (مجلس الشورى الاسلامي) محمد باقر قاليباف حيث حصل على 13,8 من الأصوات، وجاء في المركز الرابع والأخير وزير الداخلية الاسبق مصطفى بور محمدي.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الاولى 39,92% وهي النسبة الأدنى منذ عام 1979.

هذا ومن غير المتوقع أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل جوهري على السياسة الخارجية الإيرانية، وذلك لأن الرئيس في إيران له صلاحيات محدودة، حيث تقع المسؤولية الأولى في الحكم على عاتق المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يُعتبر رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.