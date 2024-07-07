القاهرة - ناهد إمام



ينفذ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، نحو 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالمدينة.



والتقى م.محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، مسؤولي الشركات المنفذة وجهات الإشراف لمشروعات «سكن لكل المصريين» المرحلة السادسة بالمدينة، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي، وإزالة كل العقبات، وذلك بحضور مسؤولي الجهاز والمشروعات.



وشدد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، -بحسب موقع البورصة الإخباري- على كل الشركات المنفذة وجهات الإشراف ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وكذلك الالتزام بكل المواصفات الهندسية للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وحاجزي الوحدات.



وأوضح عبدالمقصود أن المرحلة السادسة تضم ما يقرب من 55 ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة «أ-ب-ج»، والمقامة على مساحة 3 آلاف فدان، بالإضافة إلى 35 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة، والمقرر الانتهاء منها في العام الحالي، ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار 90 ألف وحدة سكنية مما يجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».