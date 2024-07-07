بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا والإسباني كارلوس ألكارا حامل اللقب والمصنف ثالثا الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوز الأول السهل على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بـ 3 مجموعات للاشيء، والثاني الصعب على الأميركي فرانسيس تيافو بثلاث مجموعات لمجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و50 دقيقة مساء اول من أمس.



وسيواجه سينر الفائز بين الكندي دينيس شابوفالوف والاميركي بن شيلتون (14) في الدور ربع النهائي.



وفي المباراة الثانية، واصل ألكاراز سعيه إلى ان يصبح سادس لاعب في التاريخ يحرز لقبي رولان غاروس وويمبلدون تواليا وسيلتقي في الدور التالي الأميركي براندون ناكاشيما او الفرنسي أوغو هومبير التي تعطلت على غرار مباريات بسبب الأمطار.



وقال ألكاراس (21 عاما) بعد فوزه «من الصعب دائما اللعب في مواجهة فرانسيس. انه لاعب موهوب جدا وصعب المراس وقد أثبت مرة جديدة انه يستحق ان يكون في القمة ويكافح من أجل إحراز الإلقاب الكبيرة.. وقد وجدت صعوبة كبيرة في احتواء لعبه وإيجاد الحلول لوضعه تحت الضغط».



وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلب البلغاري غريغور ديميتروف المصنف عاشرا على الفرنسي غايل مونفيس بسهولة.



ولدى السيدات، تأهلت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا وبطلة الولايات المتحدة المفتوحة إلى الدور الرابع بفوزها على البريطانية سوناي كارتال.



وكسرت غوف إرسال منافستها 5 مرات في المباراة لتعادل أفضل نتيجة لها في البطولة الإنجليزية التي لم يسبق لها ان تخطت فيها الدور الرابع. كذلك، بلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة سابعة عالميا، الدور الرابع بعد فوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو.