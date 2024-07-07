الدوحة - فريد عبدالباقي



اقترب النادي العربي القطري من حسم صفقة انضمام لاعب برسبوليس الإيراني عبدالكريم حسن إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يتواجد وفد من إدارة النادي العربي في إيران لإنهاء الصفقة، لاسيما ان عبدالكريم يرتبط بعقد مع فريقه لمدة موسم آخر.



كما يخوض العربي معسكرا خارجيا في النمسا تتخلله أربع مباريات ودية، يوم 10 يوليو أمام فريق كيتشكيميتي تي إي المجري، و16 الجاري أمام فريق بورتو البرتغالي، ويوم 22 يوليو أمام فريق الهلال السعودي، وأخيرا 26 الجاري أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



هذا، وتشهد الأندية القطرية حركة كبيرة على مستوى المدربين، حيث يسعى الريان إلى التعاقد مع المدرب السويدي لنادي الشمال بويا أسباغي، ليكون بديلا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي، فيما فضل السد عدم التجديد مع المدرب القطري وسام رزق الذي تولى مهمة تدريب الفريق لفترة انتقالية مؤقتة وفاز معه بلقبي الدوري وكأس أمير قطر. وتترقب الجماهير السداوية المدرب الجديد، وأشارت العديد من التقارير إلى اقتراب النادي القطري من التعاقد مع المدرب الإسباني لمنتخب قطر السابق فيليكس سانشيز، حيث أعلن الاتحاد الإكوادوري إنهاء التعاقد معه بالتراضي، وذلك بعد خسارة الإكوادور أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في دور الثمانية بكأس كوبا أميركا.