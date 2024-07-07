دمشق - هدى العبود



شهدت العاصمة السورية دمشق أمس الاول بالمركز الثقافي العربي بأبو رمانة، تكريما للفنان القدير صالح الحايك، وذلك من خلال ندوة حوارية تقديرا لمسيرته الفنية نظمتها مديرية الثقافة بإدارة الكاتب والإعلامي أحمد بوبس وتضمنت الندوة التعريف بحياة الفنان وأعماله الفنية التي تميزت بشمولية من غناء وتمثيل وتلحين وتأليف وإخراج وكتابة للأغاني، كما شارك بمسرح خيال الظل منذ الطفولة، فكانت بداية انطلاقته الفنية من المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في سن الـ 14 وكان صوته هو اللافت فيه، وأول أعماله التمثيلية بالأبيض والأسود هو الشمس تشرق من جديد للمخرج الراحل جميل ولايه.