عبدالعزيز الفضلي



نظمت جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع جامعة الكويت ورشة عمل حول أساسيات الحركة التجوالية والعمل التطوعي، شارك فيها كل من القائد مهدي البدر، ومساعد القائد عبدالعزيز أحمد، ومساعد القائد عباس حسين وحضرها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد، وعضو مجلس الإدارة والمفوض الدولي علي العلي وجمع غفير من منتسبي الحركة التجوالية والكشفية في البلاد.



وتطرق المشاركون في الورشة إلى تاريخ الحركة التجوالية والتي تعتبر امتدادا لمراحل الحركة الكشفية ونهايتها، ولها أهداف تحقق للشباب النجاح في الحياة وتتيح لهم الفرصة لغرس الفضائل والقيم والعادات الحميدة والتدريب الجسدي والعقلي في المراحل المختلفة، كما أنها تهذب السلوك والاتجاهات وتشجع على التمسك بالتقاليد الأصيلة طوال حياتهم.



وأشاروا إلى الدور التربوي لمرحلة الجوالة وهو إعداد الجوال لتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية والتنمية القيادية وإعداد الشباب ليكونوا مواطنين صالحين ومصلحين يؤدون دورهم في المجتمع وكذلك توجيه القدرات والطاقات الشبابية واستثمارها في تنمية المجتمع والتحلي بالقيم والمبادئ الكشفية والقيام بالواجب.



وأوضحوا أن كيفية تحقيق هذا الدور التربوي يكون عن طريق نظام الشارات وأهميته والوعد والقانون وأثره والخدمة العامة والتنمية والمعسكرات.



وفي ختام الورشة تقدم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة حسين المقصيد للمشاركين في الورشة بالشكر والتقدير لما قدموه من شرح متكامل عن الحركة التجوالية والذي كان أحد مؤسسيها في جامعة الكويت، متمنيا للجميع التوفيق في خدمة هذه الحركة الشبابية التطوعية الهادفة.